Une fois encore, Bouygues Telecom relance son Père Noël virtuel sur WhatsApp, à compter de ce lundi 1er décembre. Il propose des vidéos personnalisées par l'intelligence artificielle, des contes sur-mesure et même une nouveauté basée sur l'accessibilité.
Le Père Noël et Bouygues Telecom, cela fait sept ans que ça dure, et la plus célèbre des barbes blanche du globe montre toute sa fidélité. Oui, il a repris du service depuis ce lundi sur WhatsApp. Cette année, l'opérateur et son agence BETC ont misé sur l'inclusivité, avec le sous-titrage automatique des vidéos, mais aussi la transcription écrite des contes, et même un calendrier de l'Avent, avec chaque jour un cadeau offert aux utilisateurs, jusqu'au 25 décembre comme le veut la tradition. Point fort de cette opération : tout le monde peut en profiter gratuitement, peu importe son opérateur.
Le Père Noël de Bouygues Telecom continue d'évoluer
Le concept du Père Noël de Bouygues Telecom est le même qu'à l'origine, mais l'opérateur continue chaque année d'y apporter de nouvelles couches technologiques et de nouvelles fonctionnalités. Comment ça marche ?
Vous envoyez un message texte au Père Noël via sa chaîne WhatsApp, et l'intelligence artificielle le transforme instantanément en vidéo. Le bonhomme rouge apparaît dans le décor de votre choix (il y en a cinq) et lit votre texte de sa voix toujours chaleureuse. C'est simple, c'est efficace et toujours visiblement plébiscité. L'an dernier, Papa Noël a multiplié les vidéos, 1,3 million au total. Quel homme connecté !
La grande nouveauté de 2025, c'est sans doute le sous-titrage systématique. Chaque vidéo générée intègre désormais les sous-titres, ce qui rend l'expérience accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, et on sait que l'accessibilité reste encore en demi-teinte en France. Cela change tout pour les milliers d'utilisateurs jusque-là exclus de cette animation festive.
Autre évolution notable : l'arrivée du RCS (Rich Communication Services), toujours plus répandu. Concrètement, vous n'avez même plus besoin de télécharger WhatsApp. Si vous êtes sur Android ou iOS, vous pouvez directement contacter le Père Noël depuis l'application Messages native. Un pas supplémentaire vers la démocratisation, qui supprime une barrière technique pour les moins connectés.
Des contes interactifs et des surprises tous les jours !
Le service de contes personnalisés revient lui aussi, mais enrichi. Cette fois, l'utilisateur fournit deux mots de son choix, plus un ou plusieurs prénoms. L'IA tisse alors un récit unique où les enfants deviennent les héros. 150 000 histoires avaient été générées l'an dernier, soit autant de moments sympathiques de partage en famille.
Et comme pour les vidéos, l'accessibilité s'invite dans les contes. Il suffit de demander pour obtenir une transcription écrite complète de l'histoire. Les parents d'enfants sourds, les enseignants et les personnes préférant la lecture peuvent tous, désormais, profiter de ces récits de Noël à sa façon.
Dernière surprise, et on l'aime beaucoup celle-ci ! Il s'agit d'un rendez-vous quotidien jusqu'au 25 décembre. Oui, le Père Noël vous délivrera, chaque jour, une nouvelle activité familiale par notification ou via la chaîne WhatsApp délivrent chaque jour une activité familiale. Au programme, il y aura des recettes de fêtes, des mots croisés thématiques, des pliages d'origamis. Le petit cadeau de ce lundi 1er décembre n'est autre que la mythique lettre au Père Noël. Choisissez bien vos cadeaux !
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.