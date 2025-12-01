Le Père Noël et Bouygues Telecom, cela fait sept ans que ça dure, et la plus célèbre des barbes blanche du globe montre toute sa fidélité. Oui, il a repris du service depuis ce lundi sur WhatsApp. Cette année, l'opérateur et son agence BETC ont misé sur l'inclusivité, avec le sous-titrage automatique des vidéos, mais aussi la transcription écrite des contes, et même un calendrier de l'Avent, avec chaque jour un cadeau offert aux utilisateurs, jusqu'au 25 décembre comme le veut la tradition. Point fort de cette opération : tout le monde peut en profiter gratuitement, peu importe son opérateur.