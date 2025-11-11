Lapoule

Je suis passé par France Travail, au moment de mon passage en auto-entreprise.

La fille de l’accueil a tenu à passer 20 minutes à m’expliquer comment fonctionnait la boîte mail. Je suis ingénieur en informatique.

C’était une explication utile mais pour des gens en rupture avec le numérique, maîtrisant mal la langue, ou ayant un niveau d’étude vraiment très bas. Et dans la file, effectivement, peu parlaient Français.

Ce jour là j’ai compris que y’avait 2 France Travail. Celle qui distribue les billets, et celle qui insère professionnellement. La partie insertion n’est pas destinée à cette femme.

Pour avoir le droit de continuer j’ai dû suivre une formation à l’entrepreneuriat du BGE. C’était attérant. Une parodie de grattage d’argent publique. À la fin la fille, je ne me rappel plus du contexte, m’a expliqué qu’il n’y avait pas de note à donner au BGE : « c’est une association, il manquerait plus qu’on soit noté ». Il manquerait plus que tu sois payés avec nos cotisations ? Ah…

Comble de cette triste expérience, l’aide à la création d’entreprise a mis 8 mois à arriver, j’avais eu le temps de trouver mes clients. L’aide a donc commencé à affluer alors que j’étais déjà plutôt bien rémunéré. Mais comme je n’étais pas payé tout les mois, je touchais mon allocation certain mois alors que j’avais parfois reçu plus de 8k le mois d’avant. J’en ai informé plusieurs fois le pôle emploi, ils m’ont expliqué que c’était prévu comme ça.

Honnêtement c’est une parodie cette administration. Et je suis sûr que y’a plein de gens bien dedans c’est pas le soucis mais honnêtement c’est catastrophique. Mon expérience l’est en tous cas.