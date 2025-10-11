Que l'on ne se méprenne pas. Kevork Kechichian reconnaît l’importance de l’open source et précise que l’entreprise ne renoncera pas à y contribuer. Il affirme : « Notre intention est de ne jamais abandonner l’open source. De nombreuses personnes bénéficient de l’investissement colossal d’Intel dans ce domaine ». Cependant, il ajoute qu’Intel souhaite orienter ses ressources vers des projets qui représentent véritablement ses forces distinctives.

Dans les faits, Intel choisit de concentrer ses efforts sur des initiatives qui renforcent ses points forts et réduit la voilure sur des projets qui, comme Clear Linux OS, desservaient ses intérêts stratégiques en profitant à un large éventail de matériels concurrents. Un porte-parole d’Intel explique à ce sujet : « Nous concentrons nos efforts sur nos domaines et nos modalités de contribution, en veillant à ce que nos travaux valorisent à la fois les communautés que nous soutenons et les caractéristiques uniques d’Intel ».

On est à la limite de la remise en question de l'intérêt même de l'open source … Chaque contribution est désormais examinée au prisme de ses retombées directes sur Intel, avec l’objectif de maximiser la valeur pour l’entreprise.