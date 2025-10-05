La nouvelle n'a évidemment rien d'officiel et il ne faut pas s'attendre à une quelconque confirmation de la part des principales intéressées pour le moment. Reste que nos confrères de Semafor semblent sûr de leur fait.

Le 1er octobre dernier, Rohan Goswami – business reporter pour Semafor – a effectivement publié une actualité pour expliquer qu'AMD et Intel auraient engagé des discussions afin de travailler main dans la main. Même si les deux groupes américains font figure de frères ennemis, les collaborations entre les deux rois du processeur x86 sont monnaie courante.

En effet, de nombreux échanges de licences ont été signés par AMD et Intel afin qu'il soit possible de faire évoluer l'architecture x86 tout en préservant la sacro-sainte compatibilité des processeurs avec les environnements logiciels. Sauf que la rumeur avancée par Rohan Goswami est d'un tout autre acabit : cette fois, on parle de production de puces.

AMD et Intel se seraient donc engagés dans des pourparlers préliminaires afin que le second puisse assurer la production de puces du premier. En bref, AMD deviendrait client de la division Intel Foundry laquelle, justement, recherche des clients, de manière presque désespérée.