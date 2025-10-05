Une histoire à dormir debout ? Peut-être, mais des discussions seraient bel et bien engagées entre AMD et Intel pour le production de puces de la première par la seconde.
Si l'existence très récente d'Intel n'a rien d'un long fleuve tranquille, voilà bien un rebondissement auquel nous ne nous attendions pas dans le petit monde de la fabrication des processeurs. Se pourrait-il vraiment qu'Intel Foundry se mettre à œuvrer pour le compte du concurrent de toujours ?
AMD et Intel partenaires de longue date
La nouvelle n'a évidemment rien d'officiel et il ne faut pas s'attendre à une quelconque confirmation de la part des principales intéressées pour le moment. Reste que nos confrères de Semafor semblent sûr de leur fait.
Le 1er octobre dernier, Rohan Goswami – business reporter pour Semafor – a effectivement publié une actualité pour expliquer qu'AMD et Intel auraient engagé des discussions afin de travailler main dans la main. Même si les deux groupes américains font figure de frères ennemis, les collaborations entre les deux rois du processeur x86 sont monnaie courante.
En effet, de nombreux échanges de licences ont été signés par AMD et Intel afin qu'il soit possible de faire évoluer l'architecture x86 tout en préservant la sacro-sainte compatibilité des processeurs avec les environnements logiciels. Sauf que la rumeur avancée par Rohan Goswami est d'un tout autre acabit : cette fois, on parle de production de puces.
AMD et Intel se seraient donc engagés dans des pourparlers préliminaires afin que le second puisse assurer la production de puces du premier. En bref, AMD deviendrait client de la division Intel Foundry laquelle, justement, recherche des clients, de manière presque désespérée.
Production de puces AMD « peu avancées » ?
Le site Semafor parle d'un scoop et force est de constater que, depuis son annonce, aucun autre média majeur n'est venu appuyer les dires de Rohan Goswami. Cela ne veut toutefois pas dire que la rumeur est infondée.
Il faut cependant prendre un peu de recule et si notre confrère semble être un média pour le moins sérieux, fondé par deux anciens de la presse technologique et économique, il y a de nombreux obstacles à un tel accord de production entre AMD et Intel Foundry. En premier lieu, il ne faut pas oublier qu'AMD cherche déjà à prendre autant de parts du possible dans la production 2 nm de TSMC.
Pour quelle raison ? Parce que TSMC est à l'heure actuelle l'entreprise la plus avancée dans le domaine de la gravure et que les puces AMD prévues en 2 nm sont aussi les plus profitables pour la marque américaine. Intel Foundry serait clairement incapable – pour le moment en tout cas – de produire de telles puces et cela pose donc la question du spectre couvert par un partenariat AMD/Intel.
On pourrait effectivement imaginer qu'Intel Foundry se charge plutôt de puces « secondaires » d'AMD. Des puces un peu moins exigentes sur le strict plan de la finesse de gravure, mais malgré tout nécessaire au catalogue du promoteur des processeurs Ryzen. Les capacités de production de TSMC n'étant pas illimité, un accord avec Intel reste du domaine du possible.
Si nous n'avons pas d'autres sources pour étayer cette possibilité, il n'en reste pas moins que de nombreux investisseurs ont été convaincus par les propos de Rohan Goswami pour Semafor : le jour de la publication, l'action Intel a progressé de 3,5 % pour une augmentation d'environ 77 % depuis début-2025.