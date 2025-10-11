Parlons peu, mais parlons chiffres. Nos confrères de BFMTV ont mené l'enquête. En Grand Est, 11 % des ventes de billets TER transitent par les guichets en 2024, alors qu'elles représentaient 31 % en 2019. Cette chute vertigineuse en cinq ans montre comment les comportements d'achat ont basculé. Les applications mobiles, les sites internet et les bornes automatiques ont conquis la clientèle. Les petits guichets que servaient les cheminots se sont vidés.

Les 13 guichets du Grand Est qui fermeront en janvier 2026 réalisent une moyenne de 6 à 10 ventes par jour seulement, selon Thibaud Philipps, vice-président de région chargé des transports au Grand Est. La rentabilité n'existe plus. Un revenu annuel de 8 000 euros ne compense les 200 000 euros annuels que la SNCF reçoit par guichet en service. Pour les autorités organisatrices des TER, les chiffres imposent une conclusion plutôt fataliste.

En Région Sud, plus de 80 % des ventes se font sous format digital. L'institution a donc décidé de proposer des alternatives aux 26 gares qui perdront leurs guichets. Ses solutions s'appellent espaces ZOU!, guichets mobiles, partenariats avec les buralistes et la Poste. La Région Sud affirme que « depuis plusieurs années, les habitudes d'achat des usagers des TER ont changé ». Elle ajoute que 96 % des voyageurs de TER bénéficient d'une possibilité d'achat dans la gare qu'ils empruntent. Le guichet traditionnel, dans cette logique, prend les airs d'un luxe révolu.