Votre charme naturel suffisait déjà amplement, mais Meta pense que l'IA pourrait vous donner un coup de pouce. La firme vient de déployer deux nouvelles fonctionnalités dans Facebook Rencontres.
Concurrent discret de Tinder, Adopte ou encore OKCupid, Facebook Rencontres (plus connu en anglais sous le nom de « Facebook Dating ») a été lancé en 2019. Ce service intégré dans l'app Facebook permet aux utilisateurs de se créer un profil séparé pour trouver l'âme sœur. Meta a décidé cette semaine de booster cet outil avec un Cupidon 2.0 : l'intelligence artificielle.
Deux fonctions IA débarquent dans Facebook Rencontres
Dans un article de blog paru hier, Facebook a dévoilé deux nouvelles fonctionnalités boostées à l'IA pour aider ses utilisateurs à trouver l'amour. La première, nommée « Dating Assistant », est un chatbot dont la mission est de « trouver de meilleures correspondances en fonction de vos centres d'intérêt et préférences, en vous proposant une recherche affinée et des recommandations personnalisées. »
Dating Assistant est capable de faire des propositions adaptées au profil de l'utilisateur. On peut, par exemple, lui demander des questions du type « Trouve-moi une fille de Brooklyn dans le secteur des technologies » et l'outil se fera un plaisir de trouver des personnes correspondants à ces critères. Dating Assistant peut également remanier les profils pour les rendre plus attractifs ou suggérer des idées de rencontres.
La seconde fonctionnalité, qui répond au nom de « Meet Cute », a été pensé pour mettre fin à la « dating fatigue » (« lassitude des rencontres » en français) et aux swipes sans fin. Elle est, en effet, capable de « mettre automatiquement l'utilisateur en relation avec un partenaire surprise grâce à un algorithme personnalisé ». Il est possible de désactiver à tout moment cette option.
À noter : ces deux fonctionnalités ne sont, pour l'heure, disponibles que pour les utilisateurs canadiens et américains.
L'IA + les applis de rencontres = le grand amour ?
Avec ces nouveautés, Meta espère trouver « de nouvelles façons de vous connecter avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez sortir. » Si elle semble bien décidée à vous aide, la firme se révèle, en revanche, bien plus taiseuse sur ses méthodes : impossible, par exemple, de savoir comment l'IA s'y prendra pour évaluer quelles personnes pourraient vous convenir.
Meta est loin d'être la seule entreprise à vouloir mettre l'intelligence artificielle au service des rencontres. Sur Tinder, cette technologie joue depuis longtemps les entremetteuses : elle peut, par exemple, vous aider à choisir la meilleure photo de profil. Le service de rencontre Volar s'est, lui aussi, attaqué au problème en demandant à ChatGPT d'imiter le style de conversation de l'utilisateur pour briser la glace. Chez Bumble, l'IA peut améliorer votre profil et vous aider à draguer.
Reste à savoir si toutes ces innovations feront mouche.