Dating Assistant est capable de faire des propositions adaptées au profil de l'utilisateur. On peut, par exemple, lui demander des questions du type « Trouve-moi une fille de Brooklyn dans le secteur des technologies » et l'outil se fera un plaisir de trouver des personnes correspondants à ces critères. Dating Assistant peut également remanier les profils pour les rendre plus attractifs ou suggérer des idées de rencontres.