Non, non et non. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la position de NVIDIA qui vient d'être défendue sur le blog du groupe, à travers un billet dont le titre était « No Backdoors. No Kill Switches. No Spyware » (soit, « pas de porte dérobée, par de kill switch, par de logiciel espion ») — et dont l'auteur est le chef de la Sécurité, David Reber Jr.

Le titre parle de lui-même. L'article attaque les experts et les décideurs politiques qui souhaitent que NVIDIA altère ses puces pour pouvoir en stopper le fonctionnement à distance. NVIDIA non seulement refuse, mais tient à préciser publiquement, pour contrer la rumeur, qu'aucun système de ce genre n'existe sur les GPU qu'elle a vendu.