C’est pourquoi il est fortement recommandé de créer au minimum deux partitions distinctes : l’une réservée au système d’exploitation et aux logiciels, l’autre dédiée exclusivement aux données personnelles. Ce cloisonnement virtuel permet, par exemple, de réinstaller Windows ou d’effectuer une restauration système sans impacter les fichiers stockés sur la seconde partition.

Partitionner son disque dur facilite également la gestion de l’espace et, in fine, des performances. Un disque qui est mieux organisé est plus rapide, plus facile à optimiser. Un disque bien structuré se révèle plus rapide et plus simple à optimiser. C’est aussi la solution idéale pour installer un second système d’exploitation sans devoir effacer l’existant. Enfin, centraliser ses fichiers importants sur une partition dédiée facilite grandement les sauvegardes.