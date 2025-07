Finalement, le téléphone Escobar Fold 1 ne sera jamais livré aux clients. Pas plus que le Fold 2, une version « améliorée » qui n’était en réalité qu’un Samsung Galaxy Fold recouvert d’un autocollant doré. Le même schéma se répète pour tous les produits mis en vente par Escobar Inc : un iPhone 11 Pro reconditionné annoncé comme un « Escobar Gold 11 Pro », une crypto « physique » appelée Escobar Cash, ou encore le lance-flammes.

Dans un accord de plaidoyer signé ce mois-ci, Olof Kyros Gustafsson, ex-P-DG de l’entreprise, reconnaît avoir organisé toute cette opération. Le document judiciaire détaille que les produits étaient expédiés uniquement à des influenceurs tech, souvent des exemplaires maquillés, pour entretenir une illusion de légitimité.

Les autres commandes, elles, étaient encaissées, sans jamais donner lieu à une expédition. À la place, les clients recevaient un « certificat de propriété » ou un livre promotionnel, censé suffire à justifier un envoi. Ce stratagème permettait ensuite de rejeter toute demande de remboursement auprès des plateformes de paiement.

Quant aux fonds collectés, ils étaient transférés vers plusieurs comptes, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Certains portaient le nom de sociétés liées à Olof Kyros Gustafsson ou à ses proches. La fraude est estimée à plus de 1,3 million de dollars. Des virements via la Suède ou les Émirats arabes unis ont permis de brouiller les pistes et d’éviter les signalements trop précoces. Le P-DG déchu a plaidé coupable pour fraude, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs. Il risque jusqu’à 20 ans de prison.

Selon le ministère américain de la Justice, l’opération a visé des centaines de victimes à travers le monde. Rien qu’en juillet 2019, un habitant de Californie a payé 249 dollars via PayPal pour un lance-flammes Escobar. Il a reçu un simple courrier. Ce genre de transaction a été recensé sur l’ensemble de la période entre 2019 et 2023, via Klarna, Stripe ou Coinbase. Le juge doit rendre sa décision le 5 décembre 2025.