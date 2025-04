À noter qu'il s'agit ici d'une moyenne globale, sur un panel censé représenter la population dans sa diversité. Si l'on regarde cette fois les populations à travers les catégories démographiques, on se rend compte, avec cette même étude, que les jeunes générations sont plus rapidement anxieuses quant au niveau de leur batterie.

Ainsi, les individus appartenant à la génération Z (celle qui suit les Millenials) commencent à devenir anxieux quand leur batterie atteint les 44%. Un niveau plus élevé qui peut potentiellement s'expliquer par une utilisation plus accrue du smartphone chez les plus jeunes générations.

Une hypothèse qui peut se confirmer par le fait qu'au contraire, la génération des boomers commence en moyenne à s'inquiéter quand la batterie tombe sous le seuil des 34%. Et vous, quel serait votre chiffre ?