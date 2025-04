Vendu sur place à un tarif de départ de 66 900 roupies (soit un peu plus de 680 euros HT), le PC reprend à son compte un châssis proche de ce que l'on connaît sur certains modèles Lenovo Yoga Slim. Logique, Lenovo étant, depuis 2014, la maison mère de Motorola.

L'engin se décline quoi qu'il en soit en deux coloris plutôt atypiques sur le marché (« Bronze Green » et « Wedge Wood »), et en trois configurations misant toutes sur le même écran OLED de 14 pouces, offrant une définition 2,8K, 500 cd/m2 de luminance maximale, et montant à 120 Hz. En termes de spécifications, cette dalle s'annonce proche de celle installée à bord du HP Transcend 14 l'année dernière.

On y trouve également la même batterie de 60 Wh, deux haut-parleurs de 2 W, une webcam compatible Windows Hello, et un modem Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 dernier cri. Sur le plan des connectiques, le Motorola Moto Book 60 est par ailleurs équipé d'une prise casque, d'une sortie HDMI 1.4, d'un lecteur microSD, de deux ports USB-A et de deux ports USB-C gérant l'alimentation jusqu'à 65W.