Le second modèle, baptisé VU279HFI-W, est le même produit avec, simplement, une diagonale d'affichage plus importante, 27 pouces. Enfin, le VU34WCIP-W complète le trio avec un format 34 pouces en 21/9 et une dalle VA 8-bit de 3 440 x 1 440. On parle toujours d'une fréquence de 100 Hz VRR avec, cependant, une luminosité et taux de contraste bien supérieurs : 300 nits et 3 000:1.

Côté tarification, ASUS ne se montre pas excessif – logique compte tenu des spécifications techniques – avec un prix de 155 euros pour le premier modèle et de 180 euros pour le second. Le troisième reste à préciser.