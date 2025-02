Selon le leaker « Kosutami » et Mark Gurman de Bloomberg, Apple serait en phase de développement d'une sonnette connectée innovante. Ce dispositif combinerait la reconnaissance faciale via Face ID et la technologie de recharge sans fil MagSafe, marquant ainsi une incursion notable de la marque à la pomme dans le secteur de la domotique. Un lancement serait envisagé pour 2026 au plus tôt.