0,5% de GPUs défectueux? La source est issue de nVidia et elle peut être largement sous-évaluée.

Et à ce prix, les 4% de performances en moins valent de l’or. Je ne sais pas pour vous mais moi, ça me ferait vraiment ch**r qu’on me dise que ma voiture aurait 4% de performances en moins.

Avec tous ces problèmes qui s’accumulent (y compris les drivers vérolés), la soit-disant qualité des cartes nVidia est aussi amputée.