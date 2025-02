L'affaire a été révélée par TechPowerUp et nos confrères ont, depuis les premières annonces d'hier, continué à mener leur enquête. Ils ont ainsi recueilli plusieurs témoignages assez divers.

Au départ, c'est sur une GeForce RTX 5090 Solid signé Zotac que TechPowerUp avait remarqué – suite au commentaire d'un de ses lecteurs – que le GPU de la carte est amputé de 8 unités ROP : le GB202 des RTX 5090 doit disposer de 176 de ces unités or la carte Zotac testée par nos confrères n'en compte que 168 comme le rapporte le logiciel GPU-Z.

Nous n'avons pas rencontré pareille mésaventure sur les deux RTX 5090 que nous avons testées à Clubic – RTX 5090 Founders Edition et RTX 5090 Suprim SOC – mais, après vérifications, plusieurs retours sont venus confirmer que Zotac et les RTX 5090 ne sont pas les seules concernées : Gigabyte, Inno3D, MSI ou Palit sont affectées et des RTX 5090D sont dans le lot.