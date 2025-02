Sans surprise, Navi 48 dispose de la plus importante densité de transistor avec une valeur comprise entre 138 et 154 milliers de transistors par mm². Bien sûr, il va nettement plus loin que Navi 31 (109,3 MTr/mm²) et Navi 32 (81,2 MTr/mm²), mais aussi que les puces Blackwell : le GB202 est donné pour 122,9 MTr/mm², le GB203 120,6 MTr/mm² et le GB205 117,9 MTr/mm².

À défaut d'être le plus puissant des GPU et de venir concurrencer NVIDIA sur le haut de gamme, Navi 48 s'offre donc déjà une petite victoire. La sortie des Radeon RX 9070 et RX 9070 XT est fixée au 6 mars prochain.