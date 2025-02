Nom du projet ? Le téléphone fusionné façon Frankenstein s'appelle « NokiApple LumiPhone 1020 SE » et sa conception a demandé un véritable travail d'orfèvre à son créateur. « À l'intérieur se trouve un iPhone SE3 de troisième génération, celui compatible 5G. J'ai conservé pratiquement tous les composants d'origine, notamment la puce A15 Bionic et les 128 Go de stockage », explique-t-il. Assez impressionnant.

La dalle LCD de l'iPhone SE3, légèrement plus grande que celle du Lumia, a nécessité l'abandon des trois boutons capacitifs caractéristiques des Windows Phone. « La caméra frontale de l'iPhone a été transplantée dans le coin supérieur droit, à l'emplacement d'origine du Lumia, tandis que le haut-parleur reste positionné en haut », précise OceanDepth95028.