Il est indéniable qu'Apple, grâce à son système plus fermé, permet plus d'interactivités entre ses appareils. Aussi, l'annonce de OPPO résonne comme la promesse d'une ouverture plus large à l'avenir. Il est rare qu'un constructeur fasse cavalier seul sur ce genre de fonctionnalités qui, faudrait-il le préciser, serait bénéfique au plus grand nombre.