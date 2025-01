Génération après génération, le Mate se fait de plus en plus fin. Ainsi, le Mate X6 ne mesure que 4,6 mm / 9,9 mm d’épaisseur (déplié / plié), ce qui s’avère 11% plus fin que la précédente mouture du Mate X, pour un poids de 239 grammes. La prise en main du smartphone est facilitée par ses courbes et son dos recouvert de cuir vegan noir ou rouge, particulièrement élégant.

Réalisé en Aluminium, le smartphone est doté d’une charnière en acier ultra résistante, et d’un système de refroidissement sophistiqué, à base de graphène, qui permet d’améliorer considérablement dissipation de la chaleur. De plus, le Mate X6 est certifié IPX8 (il peut donc résister à une immersion) et ses écrans sont protégés par du verre Kunlun de 2e génération, toujours plus résistant aux chocs et aux rayures.