La polyvalence, c’est le maître-mot du nouveau microphone MV7i signé SHURE. Ce dernier entend simplifier la vie des créateurs de contenus en combinant plusieurs fonctionnalités en un seul appareil. La promesse est la suivante : offrir une configuration à la fois simple et efficace pour répondre à leurs besoins.

Concrètement, cela se traduit par l’intégration d’une entrée combo XLR/Jack avec jusqu’à 60 dB de gain et une alimentation fantôme de +48V. Cette spécificité permet de connecter directement un instrument ou un microphone XLR, sans avoir à passer par une interface ou carte son externe. Par exemple, lors d’une interview, un second microphone peut être relié au MV7i, lui-même connecté directement à un smartphone via sa sortie USB-C. En prime, le microphone détecte automatiquement le type de source connectée et ajuste en temps réel les réglages DSP. Au passage, précisons que la sortie USB-C du MV7i est certifiée MFi pour une utilisation avec les iPhone, iPad, Mac, Windows, et certains appareils mobiles.

« En facilitant le processus créatif, ce microphone intelligent permet aux créateurs d’économiser des dépenses supplémentaires et de se débarrasser des configurations complexes », précise Eduardo Valdes, vice-président du marketing et de la gestion des produits globaux chez SHURE.