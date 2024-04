Rode signe le retour du micro main sans fil, avec des qualités prometteuses pour un prix pas si élevé

Très pratique, la technologie GainAssit fait appel à des algorithmes pour contrôler automatiquement les niveaux audio du micro à la volée. Cela permettra donc à l'Interview PRO de s'assurer que le signal ne soit pas déformé. En plus de bénéficier d'une mémoire interne de 32 Go, permettant d'enregistrer jusqu'à plus de 40 heures d'audio, le dernier joujou de Rode est équipé d'un filtre anti-pop interne, d'un pare-brise inclus et d'un support anti-choc interne autour de la capsule.