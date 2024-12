S'il y a bien un endroit où l'on pense être en sécurité sur le web, c'est bien sur une plateforme de streaming musical. Comme son nom l'indique, il est acquis que l'on ne trouve sur le service que de la musique et des contenus associés. Spotify a néanmoins diversifié son offre pour proposer d'autres types de contenus, comme des podcasts ou plus récemment des livres audio. Une aubaine pour les utilisateurs qui peuvent retrouver tous leurs artistes et émissions préférées en un seul et même lieu, mais si la modération n'est pas irréprochable, de mauvaises surprises peuvent survenir.