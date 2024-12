Si le réseau 4G fonctionne, avec la bonne réception des appels entrants et une communication claire depuis l'Apple Watch, c'est une autre paire de manche pour récupérer les notifications de son smartphone Android. Notre héros du jour a du écrire un script en Python avec l'émulateur d'environnement Android Termilux pour lire les alertes reçues, puis utiliser un service de notifications push, Pushover, pour les envoyer sur son Apple Watch. Et cela fonctionne plutôt bien à le lire.

Pour les calendriers et les contacts, Abishek Muthian utilise les protocoles CalDav et CardDav, et un serveur personnel afin de synchroniser ses informations sur sa montre connectée. Pour les listes de rappel enfin, la solution trouvée est l'utilisation de l'application jtxBoard pour envoyer les tâches et les évènements d'un appareil à l'autre.

En résumé, utiliser une Apple Watch avec un smartphone Android n'est pas impossible, mais demande un peu de travail et quelques connaissances techniques. C'est une solution pour les bidouilleurs, et certainement pas pour le grand public qui pourrait rapidement s'arracher les cheveux devant autant de manipulations et de compromis.