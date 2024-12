Pour la petite histoire, si Lexmark était sous giron chinois depuis 2016, la marque est née aux États-Unis en 1991, lorsqu'un autre géant américain, à savoir un certain IBM, se séparait de sa division impression.

En 2013, la marque fut rachetée par le japonais Funai (pour 100 millions de dollars), et trois ans plus tard, ce sont les fonds chinois Apex Technology et PAG Asia Capital qui s'offraient la marque, cette fois pour plus de 3 milliards de dollars.