Sur le papier, et bien que ces informations ne soient pas encore officielles, le OnePlus Open 2 semble bien décidé à donner un coup dans la fourmilière des smartphones pliants. Si, de son côté, Samsung se repose quelque peu sur ses acquis depuis plusieurs années avec sa gamme Galaxy Z, le géant coréen pourrait à son tour proposer quelques améliorations intéressantes avec les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. En effet, les nouveaux fleurons pliants de Samsung pourraient faire une poussée de croissance, et ainsi embarquer des écrans plus grands que par le passé.

Rappelons que le nouveau pliant de OnePlus sera d'abord commercialisé en Chine au premier trimestre 2025 sous l'appellation Oppo Find N5. Il sera ensuite disponible en Europe quelques mois plus tard sous le nom de OnePlus Open 2.