Pour rappel, le Surface Studio premier du nom avait été introduit au lineup de Microsoft en fin d'année 2016. L'appareil avait pour objectif de concurrencer les iMac d'Apple, alors vieillissants, tout en attirant à lui les utilisateurs créatifs, et notamment les graphistes, en tirant parti d'un grand écran tactile 4,5K de 28 pouces, articulé, et compatible avec le stylet Surface Pen.

Deux ans plus tard, ce modèle initial était remplacé par le Surface Studio 2, plus performant, qui laissait à son tour la place au Surface Studio 2+, en 2022. Cette ultime version, équipée notamment d'un Intel Core i7-11370H et d'une GeForce RTX 3060… n'est donc plus produite, et ne sera vraisemblablement pas renouvelée.

« Les clients peuvent continuer à acheter le Surface Studio 2+ auprès des détaillants et des partenaires qui ont du stock », explique Microsoft dans un communiqué. « Pour les régions en rupture de stock, le Surface Studio 2+ ne sera plus disponible pour de nouveaux achats », lit-on plus loin.

En France par exemple, le Surface Studio 2+ restera donc en rupture de stock, jusqu'à ce qu'il soit définitivement supprimé du catalogue de Microsoft. Une fin de parcours abrupte pour un produit raffiné et innovant, mais trop coûteux (plus de 5 500 euros) et pas suffisamment performant.