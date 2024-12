Un nouveau Surface Laptop Studio est également attendu l'année prochaine, là aussi Copilot+ PC. Mais pour l'instant, on ne sait pas si c'est un processeur Intel ou AMD qui sera intégré dans cette machine. Rappelons que pour recevoir le label Copilot+ PC, un ordinateur doit disposer d'un NPU de minimum 40 TOPS (Tera Operations Per Second). Un modèle supplémentaire avec un écran de 16 pouces serait aussi considéré par Microsoft.

Enfin, Windows Central dévoile l'existence d'un nouveau produit au sein de la gamme Surface. Il serait équipé d'un écran de 11 pouces et d'un SoC Snapdragon X Plus, on peut donc s'attendre à une tablette ou à un ultrabook misant tout sur la finesse, la légèreté et un format compact.