MyDrivers n'indique pas s'il s'agissait d'un prix unique, ou si chaque participant pouvait le remporter. Mais si c'était la seconde option qui était mise en place, le fait de voir une seule vainqueur pourrait interroger sur notre rapport au smartphone.

Il faut dire que ses effets négatifs sont de plus en plus étudiés. Selon des études menées par les chercheurs, réduire notre temps d'utilisation quotidien du smartphone pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale des utilisateurs. Même une seule heure en moins par jour devant le téléphone réduirait ainsi le niveau d'anxiété et augmenterait le niveau de satisfaction dans la vie. Et vous, vous est-il difficile de vous séparer de ce compagnon ?