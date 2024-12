La Tokyo Metropolitan University vient de publier une enquête mettant en évidence le lien entre l'activité électrodermale, soit le courant électrique qui traverse la peau, et le suivi des différentes émotions. Selon leur rapport, il serait possible de détecter le changement d'humeur et l'arrivée d'une nouvelle émotion via des capteurs placés sur la peau, et qui pourraient se frayer un chemin dans de l'électronique vestimentaire, à commencer par une montre connectée.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont invité plusieurs volontaires à regarder des vidéos pouvant susciter différentes réactions : la peur, de la joie et des émotions liées à la famille.

Le visionnage de ces différents clips a provoqué diverses réactions corporelles, comme une accentuation de la transpiration liée au système nerveux sympathique et qui modifie l'activité électrodermale. Via un ensemble de données statistiques, les chercheurs peuvent déterminer ainsi le type d'émotion ressentie.

« La conductance cutanée est une mesure de l’excitation émotionnelle et montre les changements dans les propriétés électriques de la peau des individus en raison de la transpiration associée à l’excitation, comme la peur, la surprise et le plaisir », notent ainsi les chercheurs dans leurs travaux