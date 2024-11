Le marché du smartphone dans le monde se porte bien, et affiche en 2024 une croissance de 6,2 %, après plusieurs années difficiles à la sortie de la crise Covid. L'institut IDC estime qu'il s'écoulera près d'1,2 milliard de téléphones cette année, tous constructeurs confondus.

Si les consommateurs gardent leurs smartphones plus longtemps qu'avant (36 mois en moyenne contre 24 mois il y a quelques années), ces derniers sont plus enclins actuellement à remplacer leurs vieux modèles contre un téléphone plus récent et disposant d'une meilleure autonomie, ou de capacités photo améliorées.

À l'inverse, l'intelligence artificielle ne suscite pas d'effet de curiosité chez les utilisateurs. IDC note dans son étude que l'IA « n’a pas encore vraiment influencé la demande ni poussé à des renouvellements anticipés ». Malgré les efforts de Google pour pousser Gemini, ou l'arrivée toute fraiche d'Apple Intelligence sur iPhone, les clients ne semblent pas très intéressés par ces nouveaux outils, et encore moins disposés à acheter un nouveau smartphone pour en bénéficier.