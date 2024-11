Par rapport à la génération précédente, Amazon promet une meilleure qualité audio, offrant « un son puissant et imposant, le double de basses et une technologie d'adaptation à la pièce ». Quelques modifications ont également été apportées à la caméra à cadrage automatique pour améliorer les appels vidéo, qui permet désormais d’offrir un champ de vision plus de deux fois plus grand et un zoom 65 % supérieur.

La maison connectée est également de la fête, les deux appareils étant dotés d'un hub domotique intégré. Ils sont compatibles Matter et peuvent se connecter directement aux appareils Wi-Fi, Thread et Zigbee.