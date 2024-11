Alors que Google a définitivement tiré un trait sur les montres Fitbit au profit des Pixel Watch, Fitbit réoriente ses efforts et s'intéresse de plus en plus à la qualité du sommeil de ses utilisateurs.

Après avoir mis l'accent sur notre santé métabolique, la marque propose désormais d'analyser nos habitudes de sommeil pour nous offrir des recommandations personnalisées. On se penche sur cette nouvelle fonctionnalité expérimentale.