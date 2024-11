Reste que Spotify entretient sa place de leader sur le marché et n'a donc pas encore besoin de dégainer cette offre. On imagine que la société souhaite plutôt la lancer quand elle se sentira menacée par ses concurrents.

En juin dernier, nous apprenions, via Bloomberg, que cette prochaine souscription sera facturée au moins 5 euros supplémentaires et permettra de lire en streaming des fichiers au format FLAC. Après analyse du code de l'application, des développeurs ont pu déterminer que ce format lossless était en 24 bits / 44,1 kHz.

En parallèle, les concurrents n'ont bien évidemment pas attendu pour proposer leurs offres dédiées. Chez Apple, les abonnés peuvent passer au format sans perte (24-bit/192 kHz) sans surcoût. Amazon propose ses souscriptions Music et Music HD et Ultra HD. Il est aussi possible de se tourner vers Tidal (HiFi ou HiFi Plus), Quobuz ou encore Deezer Hifi.