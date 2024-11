Depuis son lancement, le service a connu une expansion impressionnante. Initialement disponible aux États-Unis et au Canada, il couvre désormais 16 pays, avec des fonctionnalités additionnelles comme l'Assistance routière via satellite et les Messages via satellite. Cette évolution suggère qu'Apple considère ces services comme stratégiques, au-delà d'une simple source de revenus. Les témoignages de personnes sauvées grâce à ce service sont nombreux. Un randonneur perdu dans les montagnes, un automobiliste accidenté dans un canyon isolé : ces histoires démontrent que le SOS d'urgence n'est pas un simple gadget marketing, mais un outil potentiellement salvateur au même titre que la détection de chute.