Longtemps absent des portefeuilles numériques des deux banques, Google Pay bénéficie désormais du soutien de La Caisse d'Épargne et de la Banque Populaire. Ce partenariat s'explique notamment par l'absence de commission prélevée par Google sur les transactions, contrairement à Apple avec sa solution Apple Pay, comme rapporté par nos confrères du site iGeneration. De plus, la demande des clients pour une solution de paiement mobile sur Android était de plus en plus forte. Le Groupe BPCE indique à ce propos que 22% de sa clientèle ne disposait jusqu'alors d'aucune solution de paiement sur mobile.

Si Samsung Pay était déjà compatible avec les banques du Groupe BPCE, sa compatibilité était limitée aux appareils de la marque coréenne, excluant alors tous les autres appareils Android (Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, etc.). Pour accéder au service, notez que les clients devront disposer d'un smartphone équipé de la technologie NFC sous Android 9.0 minimum et activer l'authentification Secur'Pass via leur application bancaire.