Les passionnés de projets créatifs seront ravis d'apprendre que Raspberry Pi a récemment levé le voile sur une toute nouvelle version de son écran tactile, lancé pour la première fois il y a près d'une décennie. Celui-ci revient avec un modèle remis au goût du jour doté de diverses améliorations notables, à commencer par un écran plus grand et un design plus compact.