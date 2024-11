Pour les abonnés SFR Fibre Premium à 44,99 euros/mois sans engagement, il est possible d'en profiter gratuitement et ce pendant 9 mois, toujours au choix : soit Netflix et le Bouquet Famille, soit RMC Sport, soit les trois. Rappelons que le Bouquet Famille de SFR comprend la plateforme Universal+ et 45 chaînes TV de divertissement, de séries et de jeunesse.