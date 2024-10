Sur le papier, on peut voir cette innovation comme un atout en matière d'écologie. Pour cause, puisque les téléviseurs ont une empreinte environnementale très élevée, ce qui est notamment dû à leur taille. Des processus de fabrications qui économisent des matériaux se révèlent donc comme un atout sur ce plan, surtout pour une entreprise comme Samsung, leader sur le marché TV depuis maintenant 18 ans.



Le résultat de la mise en place de cette innovation pourrait néanmoins avoir une tout autre conséquence : celle, à termes, d'abaisser le prix des écrans et des téléviseurs QD-OLED. Comme vous le savez, on retrouve ces dalles QD-OLED chez diverses marques ; chez Samsung bien sûr, avec des téléviseurs comme le S95D, ou encore chez Sony, avec le Bravia A95L. Les écrans PC sont également concernés, comme l'Alienware AW3225QF et le MSI MPG 271QRX pour ne citer qu'eux.