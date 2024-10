Apple semble bien décidée à accélérer sur le sujet de la maison connectée, si l'on en croit les différentes rumeurs qui émergent à intervalles réguliers. Le constructeur californien a été pour le moment prudent et ne propose que quelques produits à destination du foyer. On peut citer l'enceinte connectée HomePod, le HomePod mini, moins cher, et inclure dans la liste l'Apple TV 4K, la box TV de la marque pour regarder du contenu sur son téléviseur.

La marque ne manquerait toutefois pas d'ambitions pour proposer de nouvelles solutions à destination du grand public, avec deux nouvelles enceintes intelligentes à sortir dans les prochains mois.