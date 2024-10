Digital Trends s'appuie sur le tweet d'un certain Michael (@miktdt) qui, le premier, s'est rendu compte de la présence de l'Arc 140T, épaulé par 16 Go de mémoire, mais à propos duquel on ne connaîtra rien d'autre. Il est opposé à l'Arc 140V, dans une version avec 16 Go de mémoire et dans une autre avec 8 Go.

Sans surprise, cette seconde mouture est la dernière du trio dès lors qu'il est question de performances. Avec une définition d'image de 2 560 x 1 440 pixels, la solution Arc 140V + 8 Go atteint les 6 613 images pour 106,7 images par seconde de moyenne. À partir du moment où elle est associée à 16 Go de mémoire, elle atteint 6 839 images et 110,3 ips.

Reste que ces deux résultats sont loin, très loin, de ce que réalise l'Arc 140T avec 16 Go. On parle ici de 11 056 images et de 178,3 ips de moyenne, soit un progrès de 62 % par rapport au 140V + 16 Go, alors que les deux GPU partagent le même type de mémoire et le même nombre de cœurs, 8. ll est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais le résultat est prometteur.

En principe, cet Arc 140T devrait être présenté en début d'année prochaine. Il s'agit du moment retenu par Intel pour dévoiler les CPU Arrow Lake-H/HX. Reste que cela pourrait donner une vigueur nouvelle à Intel sur le marché des portables, alors que Lunar Lake a déjà fait bouger les lignes.