Une vraie révolution si c'était bien le cas. Reste à savoir ce que Samsung pourrait bien proposer avec cette seconde version. Serait-ce une suite du Special Edition, avec un appareil qui embarquerait des caractéristiques haut de gamme exclusives, à l'image du capteur principal de 200 Mpx du Special Edition ?

Ou alors, le géant de Séoul voudrait-il aller plus loin ? On se souvient en effet qu'après la sortie du premier smartphone à triple écran de Huawei, le Huawei Mate XT, et l'information selon laquelle d'autres constructeurs chinois voudraient s'y mettre, une rumeur indiquait que Samsung pourrait développer son propre smartphone à trois écrans. Alors, Q7M est-il le nom de code de cette innovation potentielle ?