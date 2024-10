Par souci de hiérarchisation, en cohérence avec notre système de notation, nous plaçons désormais nos critères de notation par ordre décroissant en fonction de leur importance sur la note finale attribuée au produit. Cela implique que les critères de "Performances et qualité d'image" soient maintenant en tête de l'article avec nos mesures et nos impressions, suivis par l'audio, l'interface et les fonctionnalités, le gaming, la consommation électrique et pour finir les connectiques et le design.