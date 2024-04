Face à la gare, dans un quartier résidentiel, l'installation d'une antenne 5G de SFR et Bouygues Telecom contestée

Dans la toute petite commune de Siorac-en-Périgord (Dordogne), à peine plus de 1 000 habitants, le projet d'installation d'une antenne 5G fait polémique. Un collectif de résidents et la municipalité évoquent à la fois des raisons sanitaires et esthétiques pour justifier leur opposition. Derrière ce projet, on retrouve les deux opérateurs télécoms SFR et Bouygues Telecom.