Il existe désormais un téléphone Heineken, à consommer avec modération

Le « Boring phone » prend la forme d’un téléphone a clapet des années 90, n’embarque aucune application moderne, hérite d’un écran monochrome de 2,8 pouces de 320x240 pixels, d’un appareil photo de 0,3 Mpx, d’un port jack et de la compatibilité 2G, 3G et 4G. Bref, c’est un téléphone pensé pour être « ennuyeux » (d’où son nom) qui vous forcera à passer du temps avec vos amis (de préférence avec une bière fraîche) plutôt que devant votre écran. Seule petite distraction, il sera possible de jouer à Snake, comme sur les vieux Nokia d’antan.