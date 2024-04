Sennheiser dévoile ses écouteurs Momentum Sport, chers, certes, mais bourrés de fonctionnalités

Pour ses Momentum Sport, Sennheiser explique avoir en parallèle revu intégralement le système acoustique de son produit. En plus d'un transducteur de 10 mm, la marque a développé un « canal de soulagement acoustique intégrant une ventilation d'air » afin d'éviter l'effet d'occlusion une fois que les écouteurs sont portés. Ils proposent également un mode de réduction de bruit active et adaptative, avec la présence d'un mode Transparence et d'un autre mode Anti-vent.

Côté formats et codecs, les Sennheiser Momentum Sport sont compatibles aptX Adaptive, AAC et SBC, et disposent d'une connexion Bluetooth 5.2. L'application Sennheiser Smart Control, disponible sur iOS et Android, permet quant à elle de personnaliser l'expérience, tandis que les contrôles tactiles placés sur les écouteurs permettent de contrôler sa musique, même avec des gants.