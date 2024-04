Le Xiaomi 14 Ultra rejoint notre comparatif des meilleurs smartphones pour la photo !

S'il y a bien une raison pour laquelle le Xiaomi 14 Ultra s'insère dans notre comparatif des meilleurs smartphones pour la photo, c'est justement pour sa qualité en la matière.

Son capteur principal de 1 pouce, associé à un objectif Leica, offre des clichés d'une qualité rarement atteinte sur un smartphone. Le piqué est excellent, les couleurs sont riches et naturelles, et la gestion du bruit est maîtrisée. Le grand-angle et les téléobjectifs offrent également des résultats excellents, pour capturer des paysages sublimes et des portraits saisissants. Pour enrichir l'expérience, le Xiaomi 14 Ultra dispose de nombreuses fonctionnalités photographiques avancées, telles que le mode nuit, le mode portrait et le mode RAW.

Côté vidéo, malgré l'absence de HDR en 4K60 fps, la qualité d'image est excellente, avec des couleurs vives et un niveau de détail élevé. La stabilisation optique de l'image se révèle très efficace, pour obtenir des vidéos fluides et nettes.