Le Xiaomi Redmi Note 13 4G rejoint notre comparatif des meilleurs smartphones pas chers !

Une première raison d'intégrer le Xiaomi Redmi Note 13 4G à notre comparatif des meilleurs smartphones pas chers tient dans son écran AMOLED très réussi. Ce modèle embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces qui offre une expérience visuelle immersive et de haute qualité pour de l'entrée de gamme. Cette dalle offre des couleurs vives, des noirs profonds et un contraste élevé pour une meilleure reproduction des images. La résolution Full HD+ garantit une image nette et précise avec une densité de pixels de 395 pixels par pouce.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet une navigation fluide et un défilement ultra-rapide des pages web et des applications. La luminosité maximale de 1800 nits rend l'écran parfaitement visible même en plein soleil.

Et côté photo ? C'est plutôt réussi, surtout pour le prix, et en particulier pour le capteur grand-angle. Son capteur principal de 108MP capture des photos avec un niveau de détail impressionnant, permettant des zooms et des recadrages précis. La technologie de combinaison de pixels offre des photos de 12MP en basse lumière avec une meilleure qualité et une réduction du bruit numérique. Le grand angle de 118° permet de capturer des paysages vastes et des groupes de personnes sans distorsion excessive.

Pour le prix, nous sommes donc convaincus.