Xiaomi 14 : on connait enfin son prix...

La même source nous fait savoir que le Xiaomi 14 Pro ne devrait pas être commercialisé en Europe, la marque préférant privilégier son appareil le plus haut de gamme, le Xiaomi 14 Ultra. Celui-ci devrait d'ailleurs également être annoncé lors du MWC.

D'après les dernières rumeurs publiées par 91mobiles, le Xiaomi 14 Ultra devrait être proposé selon trois options de mémoire : 12/256 Go, 16/512 Go et 16 Go/ 1 To. Cette dernière serait une édition spéciale bénéficiant d'une conception encore plus orientée premium avec un châssis en titane, matériau à la mode sur l'ultra haut de gamme depuis quelques mois.

Enfin, Xiaomi devrait en profiter pour lancer sa tablette Xiaomi Pad 6S Pro.