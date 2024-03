La future ligne 15 du métro parisien sera 100 % connectée : qu’est-ce que ça veut dire ?

Déjà en 2022, Thierry Papin expliquait que « ce sont des rames à plus de 1 000 passagers, qui circuleront à 60 km/h. Autrement dit, ça va plus vite et il y a plus de monde. » Quiconque a déjà pris le train une fois sans sa vie sait que sauter d’une antenne à une autre à grande vitesse n’est pas souvent synonyme de qualité de connexion. De plus, l’environnement ferroviaire est « extrêmement contraint », que ce soit au niveau de l’installation des câbles à 60 mètres sous terre, mais aussi au niveau de l’évacuation de la chaleur. L’installation d’émetteurs 4G/5G est donc un défi logistique de taille.