La grande ruée vers l'hydrogène blanc a bel et bien débuté : révolution imminente dans le secteur énergétique !

Cette tendance est un indicateur que le secteur énergétique est en pleine mutation. Pourtant, il n'y actuellement aucun gisement commercialement viable, à la seule exception d'un petit projet au Mali. Situé à 60 km de Bamako, le gisement est proche du village de Bourakébougou et est exploité par une entreprise canadienne, Petroma Inc. et plus particulièrement sa filiale malienne Hydroma SA.

Ce n'est pas pour autant que la recherche de l'hydrogène blanc est au point mort, loin de là. Elle s'étend sur plusieurs continents et plusieurs opérations d'exploration sont menées dans huit pays distincts. Corée du Sud, France (notamment par l'entreprise TBH2 Aquitaine), Espagne, Albanie, Colombie, États-Unis, Australie et Canada. La liste s'élargit de plus en plus, reflétant une volonté mondiale d'exploiter cette source d'énergie à l'avenir.